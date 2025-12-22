İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan və Ermənistanın ABŞ-dəki səfirləri TRIPP təşəbbüsünü müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    • 22 dekabr, 2025
    • 10:30
    Azərbaycan və Ermənistanın ABŞ-dəki səfirləri TRIPP təşəbbüsünü müzakirə ediblər

    ABŞ-dəki Azərbaycan və Ermənistan səfirləri Xəzər İbrahim və Narek Mkrtçyan "Tramp Marşrutu" təşəbbüsünə - "Trump Route for International Peace and Prosperity" (TRIPP) həsr olunmuş dəyirmi masada iştirak ediblər.

    Bu barədə "Report" Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasına (United States–Azerbaijan Chamber of Commerce - USACC) istinadən xəbər verir.

    USACC tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Vaşinqtonda Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan səfirləri, həmçinin ABŞ hökumətinin yüksək rütbəli nümayəndələri və biznes nümayəndələri də iştirak ediblər.

    Görüş zamanı tərəflər TRIPP təşəbbüsünün regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsində və Orta Dəhliz boyu ABŞ-ın davamlı iqtisadi mövcudluğunun təmin edilməsində rolunu müzakirə ediblər.

    "ABŞ administrasiyasının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında avqustda əldə edilmiş sülh razılaşması tarixi irəliləyişi təmin edib. TRIPP - bu razılaşmanın dayanıqlığını təmin etmək, tranzit marşrutunu ümumi rifahın mühərrikinə çevirmək üsuludur", - ABŞ Dövlət Departamentinin İdarəetmə İdarəsinin direktoru və sülh missiyaları üzrə xüsusi elçisi Vinay Çavla bildirib.

    Xəzər İbrahim, qeyd edib ki, cari ilin avqustunda Vaşinqtonda liderlərin sammiti regional sülh prosesinin irəliləməsində tarixi rol oynayıb: "Azərbaycan uzun müddətdir qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq prinsiplərini irəli sürür, Türkiyə, Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə möhkəm tərəfdaşlıq münasibətləri qurur. Orta Dəhlizin əsas komponenti kimi TRIPP layihəsini uğurlu həyata keçirmək vacibdir".

    Ermənistan səfiri vurğulayıb ki, TRIPP təşəbbüsü Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və digər regionlar üçün real faydalı olacaq.

    "Azərbaycanlı həmkarlarımızla konstruktiv qarşılıqlı əlaqəni və müzakirələrin konkret inkişaf layihələrinə keçməsi faktını alqışlayıram. Belə praktiki əməkdaşlıq real iqtisadi və sosial nəticələrə nail olmaq üçün vacibdir", - deyə erməni diplomat əlavə edib.

    Tramp marşrutu Azərbaycan Ermənistan
    Послы Азербайджана и Армении в США обсудили инициативу TRIPP на площадке USACC
    Ambassadors of Azerbaijan and Armenia to US mull TRIPP initiative on USACC platform

    Son xəbərlər

    10:46

    "Bakı Metropoliteni"nin yığılmış zərəri 3 milyard manatı keçib

    Maliyyə
    10:35

    Bakıda yeniyetmə bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    10:31

    Azərbaycandan Rusiyaya və əks istiqamətdə pul köçürmələri azalıb

    Maliyyə
    10:30

    Azərbaycan və Ermənistanın ABŞ-dəki səfirləri TRIPP təşəbbüsünü müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    10:11

    Xaçmazın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:02

    "Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:56

    Azərbaycanda cəzaçəkmə müəssisələrində amnistiya aktının icrasına başlanılıb

    Hadisə
    09:53
    Video

    Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaq

    Biznes
    09:47
    Foto

    Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti