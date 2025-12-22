Azərbaycan və Ermənistanın ABŞ-dəki səfirləri TRIPP təşəbbüsünü müzakirə ediblər
- 22 dekabr, 2025
- 10:30
ABŞ-dəki Azərbaycan və Ermənistan səfirləri Xəzər İbrahim və Narek Mkrtçyan "Tramp Marşrutu" təşəbbüsünə - "Trump Route for International Peace and Prosperity" (TRIPP) həsr olunmuş dəyirmi masada iştirak ediblər.
Bu barədə "Report" Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasına (United States–Azerbaijan Chamber of Commerce - USACC) istinadən xəbər verir.
USACC tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Vaşinqtonda Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan səfirləri, həmçinin ABŞ hökumətinin yüksək rütbəli nümayəndələri və biznes nümayəndələri də iştirak ediblər.
Görüş zamanı tərəflər TRIPP təşəbbüsünün regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsində və Orta Dəhliz boyu ABŞ-ın davamlı iqtisadi mövcudluğunun təmin edilməsində rolunu müzakirə ediblər.
"ABŞ administrasiyasının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında avqustda əldə edilmiş sülh razılaşması tarixi irəliləyişi təmin edib. TRIPP - bu razılaşmanın dayanıqlığını təmin etmək, tranzit marşrutunu ümumi rifahın mühərrikinə çevirmək üsuludur", - ABŞ Dövlət Departamentinin İdarəetmə İdarəsinin direktoru və sülh missiyaları üzrə xüsusi elçisi Vinay Çavla bildirib.
Xəzər İbrahim, qeyd edib ki, cari ilin avqustunda Vaşinqtonda liderlərin sammiti regional sülh prosesinin irəliləməsində tarixi rol oynayıb: "Azərbaycan uzun müddətdir qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq prinsiplərini irəli sürür, Türkiyə, Gürcüstan və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə möhkəm tərəfdaşlıq münasibətləri qurur. Orta Dəhlizin əsas komponenti kimi TRIPP layihəsini uğurlu həyata keçirmək vacibdir".
Ermənistan səfiri vurğulayıb ki, TRIPP təşəbbüsü Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və digər regionlar üçün real faydalı olacaq.
"Azərbaycanlı həmkarlarımızla konstruktiv qarşılıqlı əlaqəni və müzakirələrin konkret inkişaf layihələrinə keçməsi faktını alqışlayıram. Belə praktiki əməkdaşlıq real iqtisadi və sosial nəticələrə nail olmaq üçün vacibdir", - deyə erməni diplomat əlavə edib.