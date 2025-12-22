Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib
Xarici siyasət
- 22 dekabr, 2025
- 12:13
Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz bu gün Azərbaycana səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Cevdet Yılmazı Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
