İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:13
    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz bu gün Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Cevdet Yılmazı Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Türkiyə Azərbaycan Cevdet Yılmaz
    Вице-президент Турции прибыл в Азербайджан

    Son xəbərlər

    12:20

    Vəngli, Kolatağ, Daşbulaq və Badaraya ümumilikdə daha 32 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:19

    Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:16

    Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:14

    Qərbi Azərbaycan İcması bu il beynəlxalq təşkilatlara 119 məktub göndərib

    Daxili siyasət
    12:14

    Səbinə Əliyeva: Amnistiya və Əfv qərarlarının icrası humanizm prinsiplərini əks etdirir

    Hadisə
    12:13

    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    12:08

    Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    12:07

    Naftalan neftinin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması barədə təsdiqedici sənədlər veriləcək

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti