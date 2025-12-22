Вице-президент Турции прибыл в Азербайджан
Внешняя политика
- 22 декабря, 2025
- 12:17
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Джевдета Йылмаза встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
Последние новости
13:15
В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"Внутренняя политика
13:13
Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смыслВнутренняя политика
13:12
Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захороненияВнешняя политика
13:11
Фото
Видео
Акт амнистии исполнен в Бакинском следственном изоляторе - ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
13:07
Президент Хорватии поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
13:03
В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовкиВ регионе
13:01
Фото
Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в БакуВнешняя политика
12:56
Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном КавказеВ регионе
12:54