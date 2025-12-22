Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Вице-президент Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 12:17
    Вице-президент Турции прибыл в Азербайджан

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Джевдета Йылмаза встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

    Джевдет Йылмаз Азербайджан Турция визит
    Фото
    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib
    Фото
    Vice President of Türkiye arrives in Azerbaijan

    Последние новости

    13:15

    В Азербайджане 2026 год объявлен "Годом Градостроительства и Архитектуры"

    Внутренняя политика
    13:13

    Житель Бадара: Возвращение на родную землю имеет для нас особый смысл

    Внутренняя политика
    13:12

    Вице-президент Турции посетил Аллею почетного захоронения

    Внешняя политика
    13:11
    Фото
    Видео

    Акт амнистии исполнен в Бакинском следственном изоляторе - ОБНОВЛЕНО-4

    Происшествия
    13:07

    Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    13:03

    В Турции ученик тяжело ранил директора школы из винтовки

    В регионе
    13:01
    Фото

    Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в Баку

    Внешняя политика
    12:56

    Кобахидзе: Грузия играет значимую роль в укреплении мира на Южном Кавказе

    В регионе
    12:54

    Сабина Алиева: Амнистия отражает гуманизм уголовной политики Азербайджана

    Происшествия
    Лента новостей