İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:08
    Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası (AŞF), Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi (Məktəbi) arasında müqavilə imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, tədbirdə nazir Fərid Qayıbov, AŞF prezidenti Mahir Məmmədov, Respublika Şahmat Mərkəzinin (Məktəbi) direktoru Elşən Məmmədov iştirak ediblər.

    Anlaşmaya əsasən, qurumlar şahmatın inkişafı üçün birgə çalışacaqlar.

    Mahir Məmmədov sənəddə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetiriləcəyini vurğulayıb.

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası Mahir Məmmədov Gənclər və İdman Nazirliyi Fərid Qayıbov

    Son xəbərlər

    12:19

    Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:16

    Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:14

    QAİ sədri: Qərbi Azərbaycan İcması bu il beynəlxalq təşkilatlara 119 məktub göndərib

    Daxili siyasət
    12:14

    Səbinə Əliyeva: Amnistiya və Əfv qərarlarının icrası humanizm prinsiplərini əks etdirir

    Hadisə
    12:13

    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    12:08

    Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    12:07

    Naftalan neftinin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması barədə təsdiqedici sənədlər veriləcək

    Sağlamlıq
    12:03

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı strateji əhəmiyyətə malikdir"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti