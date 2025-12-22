Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb
Fərdi
- 22 dekabr, 2025
- 12:08
Azərbaycan Şahmat Federasiyası (AŞF), Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi (Məktəbi) arasında müqavilə imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, tədbirdə nazir Fərid Qayıbov, AŞF prezidenti Mahir Məmmədov, Respublika Şahmat Mərkəzinin (Məktəbi) direktoru Elşən Məmmədov iştirak ediblər.
Anlaşmaya əsasən, qurumlar şahmatın inkişafı üçün birgə çalışacaqlar.
Mahir Məmmədov sənəddə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetiriləcəyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:19
Naftalan neftinin norma və qaydalara görə istifadəsi ilə bağlı yoxlama keçiriləcəkSağlamlıq
12:16
Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
12:14
QAİ sədri: Qərbi Azərbaycan İcması bu il beynəlxalq təşkilatlara 119 məktub göndəribDaxili siyasət
12:14
Səbinə Əliyeva: Amnistiya və Əfv qərarlarının icrası humanizm prinsiplərini əks etdirirHadisə
12:13
Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlibXarici siyasət
12:10
Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıbFərdi
12:08
Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıbFərdi
12:07
Naftalan neftinin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması barədə təsdiqedici sənədlər veriləcəkSağlamlıq
12:03