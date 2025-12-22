Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıb
Fərdi
- 22 dekabr, 2025
- 12:10
Azərbaycan Şahmat Federasiyası (AŞF) ilə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA) arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, mərasimdə AŞF prezidenti Mahir Məmmədov və MÜTDA-nın direktoru Eşqi Bağırov iştirak ediblər.
Anlaşmaya əsasən, hər iki qurum şahmatın inkişafı üçün birgə səy göstərəcək.
