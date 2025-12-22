İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı strateji əhəmiyyətə malikdir"

    Biznes
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:03
    Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı strateji əhəmiyyətə malikdir

    Azərbaycan-ABŞ iqtisadi tərəfdaşlığının müxtəlif aspektləri, enerji və biznes sahəsində əməkdaşlıq strateji əhəmiyyətə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata görə, nazir ABŞ-nin dövlət katibinin iqtisadi, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Keyleb Orla videokonfrans formatında görüş keçirib.

    "Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda həyata keçirilən enerji layihələri, qaz nəqli və bu sahədə birgə fəaliyyətin şaxələndirilməsi imkanlarını müzakirə etdik", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan ABŞ Mikayıl Cabbarov Keyleb Or ticarət

    Son xəbərlər

    12:16

    Xorvatiyanın Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:14

    QAİ sədri: Qərbi Azərbaycan İcması bu il beynəlxalq təşkilatlara 119 məktub göndərib

    Daxili siyasət
    12:14

    Səbinə Əliyeva: Amnistiya və Əfv qərarlarının icrası humanizm prinsiplərini əks etdirir

    Hadisə
    12:13

    Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası və MÜTDA arasında memorandum imzalanıb

    Fərdi
    12:08

    Şahmat Federasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Respublika Şahmat Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    12:07

    Naftalan neftinin keyfiyyətli və təhlükəsiz olması barədə təsdiqedici sənədlər veriləcək

    Sağlamlıq
    12:03

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı strateji əhəmiyyətə malikdir"

    Biznes
    11:58

    Maliyyə Nazirliyi Bakı metrosuna faizsiz kredit verib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti