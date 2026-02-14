Azərbaycan millisinin üzvü: "Millətlər Liqasının D Liqasında bütün rəqiblərə qalib gəlməyə borcluyuq"
Futbol
- 14 fevral, 2026
- 13:04
Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasının D Liqasında bütün rəqiblərinə qalib gəlməyə borcludur.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Sumqayıt" klubunun və yığmanın futbolçusu Rüstəm Əhmədzadə deyib.
O, nəticə qazanmağın vacibliyini vurğulayıb:
"D Liqasında bizə kimin rəqib olmasının fərqi yoxdur. Hamıya qalib gəlməyə borcluyuq və minimum hədəfimiz C Liqasına yüksəlməkdir. Fikrimcə, daha yuxarı pilləyə qalxmaq üçün şanslarımız çox yaxşıdır".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Millətlər Liqasının D Liqasının 2-ci qrupunda Litva və Lixtenşteynlə mübarizə aparacaq. Komanda ilk görüşünü sentyabrın 27-də Litva millisinə qarşı keçirəcək.
Son xəbərlər
13:50
Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdırDigər ölkələr
13:50
Dövlət Agentliyi "Azərişıq"da rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimallarını araşdırırEnergetika
13:50
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin görüşləri keçiriləcəkFərdi
13:48
Azərbaycanda 18 hotelin ulduz kateqoriyası ləğv olunub - EKSKLÜZİVTurizm
13:47
Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatmasına kömək etmək üçün xüsusi nümayəndə göndəribDigər ölkələr
13:41
Foto
Bakıda "Sevgililər günü" - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:39
Luka Modriç A Seriyasının tarixinə düşübFutbol
13:32
Van İ: Tayvanı Çindən ayırmaq cəhdləri ABŞ ilə ciddi münaqişəyə səbəb ola bilərDigər ölkələr
13:26