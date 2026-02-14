İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycan millisinin üzvü: "Millətlər Liqasının D Liqasında bütün rəqiblərə qalib gəlməyə borcluyuq"

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 13:04
    Azərbaycan millisinin üzvü: Millətlər Liqasının D Liqasında bütün rəqiblərə qalib gəlməyə borcluyuq

    Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasının D Liqasında bütün rəqiblərinə qalib gəlməyə borcludur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Sumqayıt" klubunun və yığmanın futbolçusu Rüstəm Əhmədzadə deyib.

    O, nəticə qazanmağın vacibliyini vurğulayıb:

    "D Liqasında bizə kimin rəqib olmasının fərqi yoxdur. Hamıya qalib gəlməyə borcluyuq və minimum hədəfimiz C Liqasına yüksəlməkdir. Fikrimcə, daha yuxarı pilləyə qalxmaq üçün şanslarımız çox yaxşıdır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Millətlər Liqasının D Liqasının 2-ci qrupunda Litva və Lixtenşteynlə mübarizə aparacaq. Komanda ilk görüşünü sentyabrın 27-də Litva millisinə qarşı keçirəcək.

    Rüstəm Əhmədzadə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası

