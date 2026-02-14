Ötən gün axtarışda olan 159 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 12:52
Azərbaycanda axtarışda olan 159 nəfər fevralın 13-də tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 121 nəfər saxlanılıb.
