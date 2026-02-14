İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Hadisə
    • 14 fevral, 2026
    • 12:52
    Ötən gün axtarışda olan 159 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda axtarışda olan 159 nəfər fevralın 13-də tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 121 nəfər saxlanılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi borclu şəxslər axtarış

