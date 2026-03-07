İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ukrayna Donetsk hava limanında "Shahed"lərin buraxılış məntəqəsini məhv edib

    • 07 mart, 2026
    • 14:32
    Ukrayna Donetsk hava limanında Shahedlərin buraxılış məntəqəsini məhv edib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin Rusiya tərəfindən işğal olunmuş hissəsində, Donetsk hava limanı ərazisində "Shahed" pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) hazırlıq və buraxılış məntəqəsini məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    Baş Qərargahın məlumatına görə, obyektə zərbə ATACMS və SCALP raketləri ilə endirilib.

    "Zərbəni Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiyası ilə birgə raket qoşunları və artilleriya bölmələri endirib. Hücumdan sonra güclü yanğın və təkrar partlayış qeydə alınıb", - məlumatda bildirilib.

    Bundan əlavə, Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri martın 6-da və martın 7-nə keçən gecə müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdə Rusiya qoşunlarının bir sıra obyektlərinə silsilə zərbələr endiriblər.

    Baş Qərargahın məlumatına görə, Ukraynanın Luqansk, Xarkov, Donetsk və Zaporojye vilayətlərində PUA-ların idarəetmə məntəqəsi, komanda müşahidə məntəqəsi, artilleriya mövqeləri, eləcə də düşmənin canlı qüvvəsinin cəmləşdiyi ərazilər vurulub.

    "Dəymiş ziyanın miqyası və düşmən itkiləri dəqiqləşdirilir", - məlumatda vurğulanıb.

