ВСУ уничтожили пункт запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту
- 07 марта, 2026
- 14:19
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили пункт подготовки и запуска беспилотников "Шахед" в районе Донецкого аэропорта на оккупированной Россией части Донецкой области.
Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в соцсетях.
По данным Генштаба, удар по объекту был нанесен ракетами ATACMS и SCALP.
"Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ. После атаки зафиксированы масштабный пожар и вторичная детонация", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения Сил обороны Украины 6 марта и в ночь на 7 марта нанесли серию ударов по ряду объектов российских войск на временно оккупированных территориях.
По данным Генштаба, были поражены пункт управления беспилотниками, командно-наблюдательный пункт, артиллерийские позиции, а также районы сосредоточения живой силы противника в Луганской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях Украины.
Степень нанесенного ущерба и потери противника уточняются.