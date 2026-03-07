Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ВСУ уничтожили пункт запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 14:19
    ВСУ уничтожили пункт запуска Шахедов в Донецком аэропорту

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили пункт подготовки и запуска беспилотников "Шахед" в районе Донецкого аэропорта на оккупированной Россией части Донецкой области.

    Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в соцсетях.

    По данным Генштаба, удар по объекту был нанесен ракетами ATACMS и SCALP.

    "Удар нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ. После атаки зафиксированы масштабный пожар и вторичная детонация", - говорится в сообщении.

    Кроме того, подразделения Сил обороны Украины 6 марта и в ночь на 7 марта нанесли серию ударов по ряду объектов российских войск на временно оккупированных территориях.

    По данным Генштаба, были поражены пункт управления беспилотниками, командно-наблюдательный пункт, артиллерийские позиции, а также районы сосредоточения живой силы противника в Луганской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях Украины.

    Степень нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

    Донецкая область Российско-украинский конфликт аэропорт
    Ukrayna Donetsk hava limanında "Shahed"lərin buraxılış məntəqəsini məhv edib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:56
    Фото

    На сегодняшний день из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 797 граждан 66 стран - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:52

    Азербайджан возобновил импорт ювелирных изделий из двух стран

    Бизнес
    14:49

    Спецрейс AZAL эвакуировал более 200 граждан Азербайджана из Джидды

    Инфраструктура
    14:48

    В Азербайджане за сутки изъято около 60 кг наркотиков

    Происшествия
    14:46

    ЦАХАЛ провел операцию в Ливане в поисках останков Рона Арада, пропавшего без вести 40 лет назад

    Другие страны
    14:45

    Иран атаковал беспилотниками американскую авиабазу в ОАЭ

    Другие страны
    14:24

    Иранские вузы переходят на дистанционное обучение до конца учебного года

    В регионе
    14:19

    ВСУ уничтожили пункт запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту

    Другие страны
    14:15

    В Риме пройдет ифтар с участием шейхульислама Пашазаде и кардинала Паролина

    Религия
    Лента новостей