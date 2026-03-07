İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 14:20
    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib

    Azərbaycanda martın 6-da narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə martın 6-da ümumi çəkisi 58,4 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

    Ötən gün 11 fakt isə qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı olub.

    Daxili İşlər Nazirliyi narkotik silah-sursat

    Son xəbərlər

    14:28

    Azərbaycan iki ölkədən zərgərlik məmulatlarının idxalını bərpa edib

    Biznes
    14:20

    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    14:09

    İranda ali təhsil müəssisələrində dərslər ilin sonuna qədər onlayn olacaq

    Region
    14:04
    Foto

    Daha iki Nigeriya vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:04

    Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

    Din
    14:03

    Tokayev İranın qonşu ölkələrə hücumlardan imtina etmək qərarını alqışlayır

    Region
    13:45

    Azərbaycana Avropa ölkələrindən turist axını 20 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    13:34

    Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

    Hadisə
    13:21

    İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti