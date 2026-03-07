Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 14:20
Azərbaycanda martın 6-da narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə martın 6-da ümumi çəkisi 58,4 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Ötən gün 11 fakt isə qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı olub.
