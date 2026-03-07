В Азербайджане за сутки изъято около 60 кг наркотиков
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 14:48
В Азербайджане за 6 марта зарегистрирован 31 случай, имеющий отношение к незаконному обороту наркотических веществ. Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечается, в результате оперативно-разыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, 6 марта были обнаружены и конфискованы наркотические вещества общей массой свыше 58,4 кг. Помимо этого, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 случаев, связанных с выявлением и конфискацией незаконно хранившихся единиц оружия и боеприпасов.
