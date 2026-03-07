Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Азербайджане за сутки изъято около 60 кг наркотиков

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 14:48
    В Азербайджане за сутки изъято около 60 кг наркотиков

    В Азербайджане за 6 марта зарегистрирован 31 случай, имеющий отношение к незаконному обороту наркотических веществ. Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел. Отмечается, в результате оперативно-разыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, 6 марта были обнаружены и конфискованы наркотические вещества общей массой свыше 58,4 кг. Помимо этого, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 случаев, связанных с выявлением и конфискацией незаконно хранившихся единиц оружия и боеприпасов.

    МВД Азербайджана незаконный оборот наркотиков хранение оружия
    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:56
    Фото

    На сегодняшний день из Ирана через Азербайджан эвакуированы 1 797 граждан 66 стран - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:52

    Азербайджан возобновил импорт ювелирных изделий из двух стран

    Бизнес
    14:49

    Спецрейс AZAL эвакуировал более 200 граждан Азербайджана из Джидды

    Инфраструктура
    14:48

    В Азербайджане за сутки изъято около 60 кг наркотиков

    Происшествия
    14:46

    ЦАХАЛ провел операцию в Ливане в поисках останков Рона Арада, пропавшего без вести 40 лет назад

    Другие страны
    14:45

    Иран атаковал беспилотниками американскую авиабазу в ОАЭ

    Другие страны
    14:24

    Иранские вузы переходят на дистанционное обучение до конца учебного года

    В регионе
    14:19

    ВСУ уничтожили пункт запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту

    Другие страны
    14:15

    В Риме пройдет ифтар с участием шейхульислама Пашазаде и кардинала Паролина

    Религия
    Лента новостей