Van İ: Beynəlxalq sistemdəki problemlər BMT-dən yox, ayrı-ayrı ölkələrin hərəkətlərindən qaynaqlanır
Digər ölkələr
- 14 fevral, 2026
- 13:12
Beynəlxalq sistemdəki problemlər BMT-nin özündən yox, ayrı-ayrı ölkələrin hərəkətlərindən qaynaqlanır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin xarici işlər naziri Van İ Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.
"Beynəlxalq sistemin kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərməməsinin səbəbi BMT sisteminin özündə deyil, ayrı-ayrı ölkələrin fərqlilikləri və ixtilafları böyütməyə çalışması və özlərini hamıdan üstün tutmasındadır", - o deyib.
Məlumat yenilənir...
