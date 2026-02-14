İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Van İ: Beynəlxalq sistemdəki problemlər BMT-dən yox, ayrı-ayrı ölkələrin hərəkətlərindən qaynaqlanır

    • 14 fevral, 2026
    • 13:12
    Beynəlxalq sistemdəki problemlər BMT-nin özündən yox, ayrı-ayrı ölkələrin hərəkətlərindən qaynaqlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin xarici işlər naziri Van İ Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    "Beynəlxalq sistemin kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərməməsinin səbəbi BMT sisteminin özündə deyil, ayrı-ayrı ölkələrin fərqlilikləri və ixtilafları böyütməyə çalışması və özlərini hamıdan üstün tutmasındadır", - o deyib.

    Məlumat yenilənir...

    Ван И: Проблемы в международной системе связаны не с ООН, а с действиями отдельных стран

