Ван И: Проблемы в международной системе связаны не с ООН, а с действиями отдельных стран

Проблемы в международной системе вызваны действиями отдельных стран, а не самой ООН.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Причина того, что международная система функционирует недостаточно эффективно, кроется не в самой системе ООН, а в том, что отдельные страны стремятся преувеличивать различия и разногласия и ставят себя выше всех остальных", - сказал он.

