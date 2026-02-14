Ван И: Проблемы в международной системе связаны не с ООН, а с действиями отдельных стран
- 14 февраля, 2026
- 12:52
Проблемы в международной системе вызваны действиями отдельных стран, а не самой ООН.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Причина того, что международная система функционирует недостаточно эффективно, кроется не в самой системе ООН, а в том, что отдельные страны стремятся преувеличивать различия и разногласия и ставят себя выше всех остальных", - сказал он.
Новость дополняется....
