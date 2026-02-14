Biləsuvarda transformator partlayıb, rayon mərkəzinin bir hissəsi işıqsız qalıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Hadisə
    • 14 fevral, 2026
    • 12:29
    Biləsuvar şəhərində transformatorda partlayış olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Bakı küçəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, hadisəyə əriyən qarın suları səbəb olub.

    Nəticədə rayon mərkəzinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.

    Ərazidə təmir-bərpa işləri aparılır. Bu işlərdən sonra işığın bərpası gözlənilir.

