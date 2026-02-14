Biləsuvarda transformator partlayıb, rayon mərkəzinin bir hissəsi işıqsız qalıb
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 12:29
Biləsuvar şəhərində transformatorda partlayış olub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Bakı küçəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, hadisəyə əriyən qarın suları səbəb olub.
Nəticədə rayon mərkəzinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.
Ərazidə təmir-bərpa işləri aparılır. Bu işlərdən sonra işığın bərpası gözlənilir.
Son xəbərlər
12:39
ƏƏSMN: Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda daha 250 benefisiarın biznesi genişləndiriləcəkBiznes
12:38
İkiqat Olimpiya çempionu karyerasını başa vurubKomanda
12:29
Biləsuvarda transformator partlayıb, rayon mərkəzinin bir hissəsi işıqsız qalıbHadisə
12:28
Rubio: BMT dünyada xeyirxahlıq aləti olmaq üçün böyük potensiala malikdirDigər ölkələr
12:21
"S&P": Azərbaycan banklarında özəl sektorun borc yükü region üzrə daha aşağı səviyyədədirMaliyyə
12:20
Rubio: ABŞ Avropanın taleyinə biganə deyilDigər ölkələr
12:07
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə banklar arasında müsabiqə elan edibMaliyyə
12:02
Almaniya klubu Bundesliqadakı rekordunu təkrarlayıbFutbol
12:01