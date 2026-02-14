В Билясуваре произошел взрыв трансформатора, часть города обесточена - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 13:32
Авария на трансформаторе в Билясуваре ликвидирована.
Об этом в ответ на запрос муганского бюро Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что авария на линии 10 кВ в Билясуваре уже устранена, и подача электроэнергии в обесточенную часть города возобновлена.
В Билясуваре взорвался трансформатор.
Как сообщает муганское бюро Report, по предварительным данным, причиной инцидента стали талые воды.
Взрыв обесточил часть районного центра. На территории ведутся ремонтно-восстановительные работы. После их завершения ожидается возобновление электроснабжения.
