В Билясуваре произошел взрыв трансформатора, часть города обесточена - ОБНОВЛЕНО

Авария на трансформаторе в Билясуваре ликвидирована.

Об этом в ответ на запрос муганского бюро Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что авария на линии 10 кВ в Билясуваре уже устранена, и подача электроэнергии в обесточенную часть города возобновлена.

12:57

В Билясуваре взорвался трансформатор.

Как сообщает муганское бюро Report, по предварительным данным, причиной инцидента стали талые воды.

Взрыв обесточил часть районного центра. На территории ведутся ремонтно-восстановительные работы. После их завершения ожидается возобновление электроснабжения.