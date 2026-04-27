Ильхам Алиев: Товарооборот Азербайджана с Чехией превышает $800 млн

Президент Ильхам Алиев заявил, что товарооборот Азербайджана с Чехией значительно вырос – он превышает $800 млн.

Как передает Report, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Габале.

"Если мы посмотрим на структуру товарооборота, то увидим, что здесь в основном бросается в глаза экспорт азербайджанской нефти. Поэтому мы хотим, чтобы товарооборот был более сбалансированным, а его структура усовершенствована. Надеюсь, что мы этого добьемся, поскольку сегодня и на встрече в формате "один на один", и на переговорах с участием делегаций обсуждалось много конкретных экономических и инвестиционно ориентированных проектов".

Президент Ильхам Алиев добавил, что сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам – и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер:

"Обменялись мнениями о проведении в скором времени заседания Межправительственной комиссии. То есть сегодня азербайджано-чешская дружба, сотрудничество вновь находят свое подтверждение, и перед нами открываются прекрасные перспективы".