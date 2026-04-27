    В Азербайджане пока не сформирована правовая база для исламских финпродуктов

    В 2025 году не удалось сформировать правовую базу для сукук и других исламских финансовых инструментов на рынке капитала Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, процесс, в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы" также не выполнен ряд мероприятий по развитию нормативной базы в сфере рынков капитала.

    Речь идет о регулировании краудфандинга, определении требований к профессиональным инвесторам, разработке методологии по устойчивому капиталу инвестиционных компаний, внедрении стандартов отчетности и риск-скоринга для лицензируемых участников, создании механизма компенсации инвесторов в случае банкротства посредников, а также обновлении правил эмиссии ценных бумаг.

    В ЦБА сообщили, что в дальнейшем планируется приведение регулирования в соответствие с принципами IOSCO, оценка создания центрального контрагента как ключевого элемента клиринга и расчетов, совершенствование регулирования инвестиционных фондов, обновление системы надзора, включая инструменты SupTech, а также внедрение риск-ориентированного подхода к надзору.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) исламский банкинг
    Azərbaycanda islam maliyyə məhsulları ilə bağlı hüquqi çərçivənin yaradılması gecikir

