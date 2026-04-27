    Azərbaycanda islam maliyyə məhsulları ilə bağlı hüquqi çərçivənin yaradılması gecikir

    Azərbaycanda islam maliyyə məhsulları ilə bağlı hüquqi çərçivənin yaradılması gecikir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) təsdiqlədiyi "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" çərçivəsində ötən il sukuk və kapital bazarlarına aid digər İslam maliyyə məhsulları ilə bağlı hüquqi çərçivənin yaradılması və təşviq edilməsi baş tutmayıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Bundan başqa, məlumata görə, kapital bazarları ilə bağlı kraudfandinq sahəsində normativ bazanın formalaşdırılması, o cümlədən peşəkar investorlara dair tələblər üzrə tənzimləyici çərçivənin formalaşdırılması, investisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri, hesabatlıq standartları və lisenziyalaşdırılan şəxslərin risk skorinqinin müəyyən edilməsi üzrə metodologiyanın hazırlanması, maliyyə vasitəçilərinin iflası halında investorları qorumaq məqsədilə investor kompensasiyası sxeminin yaradılması və qiymətli kağızların mövcud emissiya qaydalarının yenidən işlənməsi fəaliyyətlərinin icrası da təmin edilməyib.

    AMB növbəti dövrdə IOSCO prinsiplərinə uyğunluğun təmin edilməsini, klirinq və hesablaşma funksiyaları baxımından əsas infrastruktur

    elementi kimi MKİ-nin yaradılması potensialının qiymətləndirilməsini, investisiya fondları ilə bağlı tənzimləyici çərçivənin qabaqcıl

    təcrübələrə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsini, təkmilləşdirilmiş nəzarət planının tərtib edilməsi və nəzarət alətlərinə, məlumat mənbələrinə və təhlil metodlarına (SupTech) yenidən baxılmasını, risk əsaslı nəzarət çərçivəsinin hazırlanmasını və tətbiqini planlaşdırır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Maliyyə sektorunun inkişaf strategiyası
    В Азербайджане пока не сформирована правовая база для исламских финпродуктов

