Правительство Азербайджана установило лимит на импорт бензина АИ-92 и дизтоплива до апреля 2027г
Энергетика
- 27 апреля, 2026
- 18:05
Правительство Азербайджана установило лимит на объем импортируемого Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) бензина АИ-92 и дизельного топлива.
Как передает Report, такое постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению кабмина, за период с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года SOCAR получила право на импорт в Азербайджан максимум 205 тыс. тонн бензина АИ-92 и 201 тыс. тонн дизтоплива.
Кроме этого, в указанный период акцизный налог на импортируемые в страну бензин марки Аи-92 и дизельное топливо временно установлен на уровне 1 манат за тонну.
Целью постановления является обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке и поддержание бесперебойного снабжения.
