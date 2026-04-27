Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Энергетика
    • 27 апреля, 2026
    • 18:05
    Правительство Азербайджана установило лимит на импорт бензина АИ-92 и дизтоплива до апреля 2027г

    Правительство Азербайджана установило лимит на объем импортируемого Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) бензина АИ-92 и дизельного топлива.

    Как передает Report, такое постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Согласно решению кабмина, за период с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года SOCAR получила право на импорт в Азербайджан максимум 205 тыс. тонн бензина АИ-92 и 201 тыс. тонн дизтоплива.

    Кроме этого, в указанный период акцизный налог на импортируемые в страну бензин марки Аи-92 и дизельное топливо временно установлен на уровне 1 манат за тонну.

    Целью постановления является обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке и поддержание бесперебойного снабжения.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Бензин АИ-92 импорт дизтоплива
    Azərbaycana Aİ-92 markalı benzin və dizel yanacağı idxalı üçün aksiz vergisi simvolik həddə endirilib
    Azerbaijan sets temporary excise tax on imported fuel

