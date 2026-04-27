Правительство Азербайджана установило лимит на импорт бензина АИ-92 и дизтоплива до апреля 2027г

Правительство Азербайджана установило лимит на объем импортируемого Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) бензина АИ-92 и дизельного топлива.

Как передает Report, такое постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению кабмина, за период с 1 мая 2026 года по 31 марта 2027 года SOCAR получила право на импорт в Азербайджан максимум 205 тыс. тонн бензина АИ-92 и 201 тыс. тонн дизтоплива.

Кроме этого, в указанный период акцизный налог на импортируемые в страну бензин марки Аи-92 и дизельное топливо временно установлен на уровне 1 манат за тонну.

Целью постановления является обеспечение стабильности на внутреннем топливном рынке и поддержание бесперебойного снабжения.