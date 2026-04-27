    Energetika
    • 27 aprel, 2026
    • 17:52
    Azərbaycana Aİ-92 markalı benzin və dizel yanacağı idxalı üçün aksiz vergisi simvolik həddə endirilib

    Nazirlər Kabineti (NK) 19 yanvar 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 2026-cı il 1 may – 2027-ci il 31 mart tarixlərində idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün müvafiq olaraq 205 min ton və 201 min ton yuxarı hədd müəyyən edilib. Həmin dövrdə ölkədə idxal olunan Aİ-92 markalı benzin və dizel yanacağı üzrə aksiz vergisi müvəqqəti olaraq hər ton üçün 200 manatdan 1 manata endirilib.

    Qərarın məqsədi daxili yanacaq bazarında sabitliyin təmin edilməsi və fasiləsiz təchizatın qorunmasıdır.

    Bununla bağlı NK həmçinin "Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə müvafiq dəyişikliklər edib.

    2710 12 413 0

    mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən

    az oktan ədədi ilə

    1 ton üçün 200 manat (2026- cı il 1 may tarixindən 2027-ci il 31 mart tarixinədək – 1,0 manat)

    2710 12 510 1

    mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan

    ədədi ilə

    1 ton üçün 200 manat (2026- cı il 1 may tarixindən 2027-ci il 31 mart tarixinədək – 1,0 manat)

    2

    2710 19 421 1 –

    2710 19 480 9

    digər qazoyllar, o cümlədən dizel yanacağı

    1 ton üçün 80 manat (2026-cı il 1 may tarixindən 2027-ci il

    31 mart tarixinədək –

    1,0 manat)
    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    Правительство Азербайджана установило лимит на импорт бензина АИ-92 и дизтоплива до апреля 2027г
    Azerbaijan sets temporary excise tax on imported fuel

    Son xəbərlər

    19:25

    Çexiya və Azərbaycan liderləri işgüzar dairələrə çox aydın mesaj göndərirlər

    Xarici siyasət
    19:24

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın maliyyə və iqtisadi vəziyyəti sabitdir

    Daxili siyasət
    19:23
    Foto

    Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:11

    İsrail və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    18:57

    Əraqçi: ABŞ heç bir məqsədinə nail olmayıb

    Region
    18:39
    Foto

    Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı Azərbaycanda rəsmi səfərdədir

    Hərbi
    18:37

    WUF13 Festivalının axşam proqramlarında dəyişikliklər edilib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Fon der Lyayen və Madyar Macarıstan üçün 17 milyard avronun blokadadan çıxarılması ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    18:20

    Andrey Babiş İlham Əliyevi Çexiyaya dəvət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti