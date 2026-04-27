ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%
Финансы
- 27 апреля, 2026
- 18:10
"Стратегия развития финансового сектора на 2024–2026 годы" по итогам 2025 года выполнена на 85,6%.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, отставание имеет место по 14,4% мероприятиям, предусмотренных стратегией.
В отчетный период уровень реализации по отдельным направлениям составил следующим образом: банки - 86,3%, страхование - 80%, рынки капитала - 84,6%, платежи - 86,5%, цифровые финансы - 84,7%, устойчивые финансы - 100%, профессиональное развитие и финансовая грамотность - 85,7%.
