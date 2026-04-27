    ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%

    • 27 апреля, 2026
    ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%

    "Стратегия развития финансового сектора на 2024–2026 годы" по итогам 2025 года выполнена на 85,6%.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, отставание имеет место по 14,4% мероприятиям, предусмотренных стратегией.

    В отчетный период уровень реализации по отдельным направлениям составил следующим образом: банки - 86,3%, страхование - 80%, рынки капитала - 84,6%, платежи - 86,5%, цифровые финансы - 84,7%, устойчивые финансы - 100%, профессиональное развитие и финансовая грамотность - 85,7%.

    AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib

    Последние новости

    19:12

    Бахрейн лишил гражданства 69 человек за поддержку атак Ирана

    Другие страны
    19:06

    Гутерриш призвал форсировать ядерное разоружение в мире

    Другие страны
    18:47

    Израиль и Казахстан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    18:39

    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур

    Внутренняя политика
    18:33

    В Азербайджане пока не сформирована правовая база для исламских финпродуктов

    Финансы
    18:16
    Фото

    Азербайджан представил в Самарканде свои реформы в управлении госфинансами

    Финансы
    18:13

    Андрей Бабиш пригласил Ильхама Алиева посетить Чехию

    Внешняя политика
    18:10

    ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%

    Финансы
    18:05
    Фото

    Джаббаров: Азербайджан вносит значительный вклад в энергобезопасность Чехии

    Бизнес
    Лента новостей