ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%

"Стратегия развития финансового сектора на 2024–2026 годы" по итогам 2025 года выполнена на 85,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, отставание имеет место по 14,4% мероприятиям, предусмотренных стратегией.

В отчетный период уровень реализации по отдельным направлениям составил следующим образом: банки - 86,3%, страхование - 80%, рынки капитала - 84,6%, платежи - 86,5%, цифровые финансы - 84,7%, устойчивые финансы - 100%, профессиональное развитие и финансовая грамотность - 85,7%.