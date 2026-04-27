İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib

    Maliyyə
    • 27 aprel, 2026
    • 17:33
    AMB: Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası ötən il 85,6 % icra edilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının təsdiqlədiyi "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Beləliklə, 2025-ci ildə strategiyada nəzərdə tutulanların tədbirlərin 14,4 %-nin icrası gecikib.

    Hesabat dövründə Strategiya çərçivəsində Bank sektoru üzrə icra 86,3 %, sığorta sektoru üzrə 80 %, kapital bazarları üzrə 84,6 %, ödəniş sektoru üzrə 86,5 %, rəqəmsal maliyyə üzrə 84,7 %, dayanıqlı maliyyə üzrə 100 %, peşəkar inkişaf və maliyyə məlumatlılılığı üzrə icra 85,7 % olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Mmaliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası

