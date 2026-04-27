AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib
Maliyyə
- 27 aprel, 2026
- 17:33
Azərbaycan Mərkəzi Bankının təsdiqlədiyi "2024-2026-cı illərdə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Beləliklə, 2025-ci ildə strategiyada nəzərdə tutulanların tədbirlərin 14,4 %-nin icrası gecikib.
Hesabat dövründə Strategiya çərçivəsində Bank sektoru üzrə icra 86,3 %, sığorta sektoru üzrə 80 %, kapital bazarları üzrə 84,6 %, ödəniş sektoru üzrə 86,5 %, rəqəmsal maliyyə üzrə 84,7 %, dayanıqlı maliyyə üzrə 100 %, peşəkar inkişaf və maliyyə məlumatlılılığı üzrə icra 85,7 % olub.
Son xəbərlər
