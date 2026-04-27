Азербайджан представил в Самарканде свои реформы в управлении госфинансами

Азербайджан принял участие в международных обсуждениях в Самарканде на тему внедрения "зеленого бюджета".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках IV международной конференции по обмену опытом в сфере управления государственными финансами.

Мероприятие было организовано Министерством экономики и финансов Узбекистана совместно с Министерством финансов России и направлено на укрепление сотрудничества между профильными структурами стран СНГ, а также расширение профессионального обмена опытом.

В конференции приняли участие сотрудники бюджетного отдела Минфина Азербайджана, Государственного казначейского агентства и Центра подготовки среднесрочной рамки расходов. В ходе мероприятия была представлена презентация на тему реформ в области бюджетного планирования и мониторинга эффективности бюджетных расходов в Азербайджане.

Кроме того, в рамках конференции обсуждались вопросы применения бюджетных инструментов при внедрении результативного бюджетирования, цифровизации бюджетного процесса, а также использования "зеленого бюджета" и технологий искусственного интеллекта.