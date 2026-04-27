    Джаббаров: Азербайджан вносит значительный вклад в энергобезопасность Чехии

    Азербайджан вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Чехии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил глава ведомства Микаил Джаббаров на Азербайджано-чешском бизнес-форуме.

    Он подчеркнул, что экономические связи между двумя странами развиваются на основе взаимного доверия и общих приоритетов. Важную роль в укреплении партнерства, по его словам, играет Совместная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Министр также отметил, что Чехия является одним из ключевых торговых и экспортных партнеров Азербайджана, при этом диверсификация торговли остается одним из приоритетов. Были выделены широкие перспективы сотрудничества в сферах промышленности, торговли, инвестиций, энергетики, включая "зеленую энергию", а также транспорта и логистики. Особое внимание уделено инвестиционным возможностям Азербайджана, включая благоприятную деловую среду и потенциал Карабаха и Восточного Зангезура.

    Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, в свою очередь, отметил наличие широких возможностей для укрепления экономического партнерства и подчеркнул значимость подобных форумов для развития сотрудничества.

