Джаббаров: Азербайджан вносит значительный вклад в энергобезопасность Чехии

Азербайджан вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Чехии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил глава ведомства Микаил Джаббаров на Азербайджано-чешском бизнес-форуме.

Он подчеркнул, что экономические связи между двумя странами развиваются на основе взаимного доверия и общих приоритетов. Важную роль в укреплении партнерства, по его словам, играет Совместная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Министр также отметил, что Чехия является одним из ключевых торговых и экспортных партнеров Азербайджана, при этом диверсификация торговли остается одним из приоритетов. Были выделены широкие перспективы сотрудничества в сферах промышленности, торговли, инвестиций, энергетики, включая "зеленую энергию", а также транспорта и логистики. Особое внимание уделено инвестиционным возможностям Азербайджана, включая благоприятную деловую среду и потенциал Карабаха и Восточного Зангезура.

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, в свою очередь, отметил наличие широких возможностей для укрепления экономического партнерства и подчеркнул значимость подобных форумов для развития сотрудничества.