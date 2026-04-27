    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур

    Внутренняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 18:39
    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур

    Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в мае 2026 года.

    Report представляет его:

    П/н

    Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры

    Город, район, где проводится прием

    Охваченные города и районы

    День приема

    Фарид Ахмедов

    министр юстиции

    Шамкир

    Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах

    01

    Вугар Ахмедов

    председатель ОАО "Азеришыг"

    Джебраил

    Джебраил, Губадлы, Зангилан

    01

    Кямаледдин Гейдаров

    министр по чрезвычайным ситуациям

    Ханкенди

    Ханкенди, Агдере, Ходжалы

    04

    Шахин Багиров

    председатель Государственного таможенного комитета

    Нахчыван

    Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

    06

    Вилаят Эйвазов

    министр внутренних дел

    Имишли

    Имишли, Физули, Бейляган, Ходжавенд, Саатлы, Сабирабад, Кюрдамир

    07

    Фарид Гаибов

    министр молодежи и спорта

    Имишли

    Имишли, Саатлы, Сабирабад

    07

    Бахар Мурадова

    председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

    Хызы

    Хызы, Сиязань

    14

    Кямран Алиев

    генеральный прокурор

    Масаллы

    Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад

    15

    Рашад Исмаилов

    министр экологии и природных ресурсов

    Лачин

    Лачин, Кяльбаджар

    15

    10.

    Микаил Джаббаров

    министр экономики

    Нахчыван

    Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

    15

    11.

    Меджнун Мамедов

    министр сельского хозяйства

    Шуша

    Шуша

    15

    12.

    Заур Микаилов

    председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

    Нафталан

    Нафталан, Гёранбой, Ходжалы

    15

    13.

    Рамин Мамедов

    председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

    Гусар

    Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань

    18

    14.

    Ровшан Рзаев

    председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

    Агдам

    Агдам, Физули, Ходжавенд

    18

    15.

    Кямран Алиев

    генеральный прокурор

    Ханкенди

    Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд, Шуша

    20

    16.

    Рашад Набиев

    министр цифрового развития и транспорта

    Хызы

    Хызы, Сумгайыт, Абшерон

    21

    17.

    Парвиз Шахбазов

    министр энергетики

    Нефтчала

    Нефтчала, Сальян, Билясувар, Джалилабад, Ширван, Гаджигабул

    22

    18.

    Анар Алиев

    министр труда и социальной защиты населения

    Ханкенди

    Ханкенди, Агдере, Ходжалы

    22

    19.

    Адиль Керимли

    министр культуры

    Бейляган

    Бейляган, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Ходжавенд

    22

    20.

    Мурсал Ибрагимов

    начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

    Билясувар

    Билясувар, Лянкяран, Масаллы, Астара, Лерик, Джалилабад, Ярдымлы

    22

    21.

    Вюсал Насирли

    Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

    Зангилан

    Зангилан, Джебраил, Губадлы

    22

    22.

    Азер Мамедов

    генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"

    Агстафа

    Агстафа, Газах, Товуз

    22

    23.

    Гошгар Тахмазли

    председатель Агентства продовольственной безопасности

    Лянкяран

    Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы, Ярдымлы, Джалилабад, Билясувар, Джебраил

    25

    24.

    Анар Байрамов

    Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)

    Хызы

    Хызы, Сиязань

    25

    25.

    Эмин Амруллаев

    министр науки и образования

    Гах

    Гах, Шеки, Загатала, Балакен

    26

    26.

    Анар Гулиев

    председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

    Бейляган

    Бейляган, Физули, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Джебраил, Ходжавенд

    26

    27.

    Ильхам Мирзалиев

    председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат"

    Гусар

    Гусар, Губа

    26
    График приема граждан Азербайджан
    Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

