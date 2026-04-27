Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур
- 27 апреля, 2026
- 18:39
Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в мае 2026 года.
Report представляет его:
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах
|
01
|
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО "Азеришыг"
|
Джебраил
|
Джебраил, Губадлы, Зангилан
|
01
|
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Ханкенди
|
Ханкенди, Агдере, Ходжалы
|
04
|
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
06
|
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Имишли
|
Имишли, Физули, Бейляган, Ходжавенд, Саатлы, Сабирабад, Кюрдамир
|
07
|
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Имишли
|
Имишли, Саатлы, Сабирабад
|
07
|
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
14
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Масаллы
|
Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад
|
15
|
|
Рашад Исмаилов
министр экологии и природных ресурсов
|
Лачин
|
Лачин, Кяльбаджар
|
15
|
10.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
15
|
11.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Шуша
|
Шуша
|
15
|
12.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
|
Нафталан
|
Нафталан, Гёранбой, Ходжалы
|
15
|
13.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань
|
18
|
14.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Агдам
|
Агдам, Физули, Ходжавенд
|
18
|
15.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Ханкенди
|
Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд, Шуша
|
20
|
16.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Хызы
|
Хызы, Сумгайыт, Абшерон
|
21
|
17.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Нефтчала
|
Нефтчала, Сальян, Билясувар, Джалилабад, Ширван, Гаджигабул
|
22
|
18.
|
Анар Алиев
министр труда и социальной защиты населения
|
Ханкенди
|
Ханкенди, Агдере, Ходжалы
|
22
|
19.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Бейляган
|
Бейляган, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Ходжавенд
|
22
|
20.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Билясувар
|
Билясувар, Лянкяран, Масаллы, Астара, Лерик, Джалилабад, Ярдымлы
|
22
|
21.
|
Вюсал Насирли
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Зангилан
|
Зангилан, Джебраил, Губадлы
|
22
|
22.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"
|
Агстафа
|
Агстафа, Газах, Товуз
|
22
|
23.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы, Ярдымлы, Джалилабад, Билясувар, Джебраил
|
25
|
24.
|
Анар Байрамов
Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
25
|
25.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Гах
|
Гах, Шеки, Загатала, Балакен
|
26
|
26.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Бейляган
|
Бейляган, Физули, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Джебраил, Ходжавенд
|
26
|
27.
|
Ильхам Мирзалиев
председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат"
|
Гусар
|
Гусар, Губа
|
26