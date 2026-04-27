İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 27 aprel, 2026
    • 17:50
    Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin may ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon

    Əhatə olunan şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi gün

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Şəmkir

    Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, Qazax

    01

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Cəbrayıl

    Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan

    01

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Xankəndi

    Xankəndi, Ağdərə, Xocalı

    04

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

    Şahin Bağırov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    06

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    İmişli

    İmişli, Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, Saatlı, Sabirabad, Kürdəmir

    07

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    İmişli

    İmişli, Saatlı, Sabirabad

    07

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Xızı

    Xızı, Siyəzən

    14

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Masallı

    Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad

    15

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri

    Rəşad İsmayılov

    Laçın

    Laçın, Kəlbəcər

    15

    10.

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    15

    11.

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Şuşa

    Şuşa

    15

    12.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Naftalan

    Naftalan, Goranboy, Xocalı

    15

    13.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Qusar

    Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən

    18

    14.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Rövşən Rzayev

    Ağdam

    Ağdam, Füzuli, Xocavənd

    18

    15.

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Xankəndi

    Xankəndi, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd, Şuşa

    20

    16.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

    Rəşad Nəbiyev

    Xızı

    Xızı, Sumqayıt, Abşeron

    21

    17.

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Neftçala

    Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Şirvan, Hacıqabul

    22

    18.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Xankəndi

    Xankəndi, Ağdərə, Xocalı

    22

    19.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Beyləqan

    Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd

    22

    20.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Biləsuvar

    Biləsuvar, Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik, Cəlilabad, Yardımlı

    22

    21.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Vüsal Nəsirli

    Zəngilan

    Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı

    22

    22.

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Ağstafa

    Ağstafa, Qazax, Tovuz

    22

    23.

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Lənkəran

    Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl

    25

    24.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoru

    Anar Bayramov

    Xızı

    Xızı, Siyəzən

    25

    25.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Qax

    Qax, Şəki, Zaqatala, Balakən

    26

    26.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Beyləqan

    Beyləqan, Füzuli, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Cəbrayıl, Xocavənd

    26

    27.

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Qusar

    Qusar, Quba

    26

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.
    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур

