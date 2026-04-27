Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 27 aprel, 2026
- 17:50
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin may ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon
|
Əhatə olunan şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi gün
|
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Şəmkir
|
Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, Qazax
|
01
|
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Cəbrayıl
|
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
|
01
|
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Xankəndi
|
Xankəndi, Ağdərə, Xocalı
|
04
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Şahin Bağırov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
06
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
İmişli
|
İmişli, Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, Saatlı, Sabirabad, Kürdəmir
|
07
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
İmişli
|
İmişli, Saatlı, Sabirabad
|
07
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Xızı
|
Xızı, Siyəzən
|
14
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Masallı
|
Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad
|
15
|
|
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Rəşad İsmayılov
|
Laçın
|
Laçın, Kəlbəcər
|
15
|
10.
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
15
|
11.
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Şuşa
|
Şuşa
|
15
|
12.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Naftalan
|
Naftalan, Goranboy, Xocalı
|
15
|
13.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Qusar
|
Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən
|
18
|
14.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Rövşən Rzayev
|
Ağdam
|
Ağdam, Füzuli, Xocavənd
|
18
|
15.
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Xankəndi
|
Xankəndi, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd, Şuşa
|
20
|
16.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev
|
Xızı
|
Xızı, Sumqayıt, Abşeron
|
21
|
17.
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Neftçala
|
Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Şirvan, Hacıqabul
|
22
|
18.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Xankəndi
|
Xankəndi, Ağdərə, Xocalı
|
22
|
19.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Beyləqan
|
Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd
|
22
|
20.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Biləsuvar
|
Biləsuvar, Lənkəran, Masallı, Astara, Lerik, Cəlilabad, Yardımlı
|
22
|
21.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Vüsal Nəsirli
|
Zəngilan
|
Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı
|
22
|
22.
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Ağstafa
|
Ağstafa, Qazax, Tovuz
|
22
|
23.
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl
|
25
|
24.
|
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoru
Anar Bayramov
|
Xızı
|
Xızı, Siyəzən
|
25
|
25.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Qax
|
Qax, Şəki, Zaqatala, Balakən
|
26
|
26.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Beyləqan
|
Beyləqan, Füzuli, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Cəbrayıl, Xocavənd
|
26
|
27.
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Qusar
|
Qusar, Quba
|
26
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.