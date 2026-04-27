    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Внешняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 18:13
    Андрей Бабиш пригласил Ильхама Алиева посетить Чехию

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом в Чехию.

    Как передает Report, об этом Бабиш написал в Facebook.

    "Я намерен и дальше развивать отношения между нашими странами и с удовольствием пригласил президента Ильхама Алиева вместе с супругой посетить Чехию", - написал он.

    Бабиш отметил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал президенту Ильхаму Алиеву, что его первая поездка за пределы Европейского союза будет в Азербайджан, и выразил удовлетворение тем, что смог выполнить свое обещание.

    "Благодарю за дружественные и, главное, очень конкретные переговоры. Между нашими странами существуют прочные связи и огромный потенциал для торгового сотрудничества", - подчеркнул он.

    По словам премьера, стороны выразили готовность расширять сотрудничество и в других сферах, подчеркнув интерес к заключению долгосрочного контракта на поставки газа. Он отметил, что в переговорах участвуют представители компании ČEZ, выразив уверенность в успешном завершении этого процесса.

    Также он сообщил, что президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания межправительственной экономической комиссии, которая сосредоточится на развитии энергетического и промышленного взаимодействия. С чешской стороны ее возглавит министр промышленности и торговли Карел Гавличек, с азербайджанской – министр экономики Микаил Джаббаров.

    Кроме того, стороны обсудили ряд конкретных проектов, включая развитие аэропорта Карловых Вар, а также сотрудничество с чешскими компаниями. Бабиш добавил, что чешские оборонные предприятия уже являются значимыми поставщиками в Азербайджан.

    Andrey Babiş İlham Əliyevi Çexiyaya dəvət edib

    Последние новости

    19:12

    Бахрейн лишил гражданства 69 человек за поддержку атак Ирана

    Другие страны
    19:06

    Гутерриш призвал форсировать ядерное разоружение в мире

    Другие страны
    18:47

    Израиль и Казахстан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    18:39

    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур

    Внутренняя политика
    18:33

    В Азербайджане пока не сформирована правовая база для исламских финпродуктов

    Финансы
    18:16
    Фото

    Азербайджан представил в Самарканде свои реформы в управлении госфинансами

    Финансы
    18:13

    Андрей Бабиш пригласил Ильхама Алиева посетить Чехию

    Внешняя политика
    18:10

    ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%

    Финансы
    18:05
    Фото

    Джаббаров: Азербайджан вносит значительный вклад в энергобезопасность Чехии

    Бизнес
    Лента новостей