Израиль и Казахстан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Президент Израиля Ицхак Герцог и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом Герцог сообщил в соцсети Х.

"Дружба между Израиль и Казахстан насчитывает десятилетия. Мой отец, Хаим Герцог, был первым президентом Израиля, посетившим Казахстан в 1993 году, вскоре после установления дипломатических отношений между нашими странами. В ходе сегодняшней встречи мы обсудили пути дальнейшего укрепления двустороннего партнерства в ряде сфер, включая технологии, инновации, искусственный интеллект, сельское хозяйство и управление водными ресурсами", - написал он.

По его словам, стороны также затронули актуальные региональные вопросы и подтвердили приверженность обеспечению стабильности и безопасности.

"Решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям является важным шагом к укреплению регионального сотрудничества и построению будущего мира, толерантности и процветания для всех народов Ближнего Востока и Азии", - добавил он.