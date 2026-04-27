    В регионе
    27 апреля, 2026
    • 18:47
    Израиль и Казахстан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    Президент Израиля Ицхак Герцог и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом Герцог сообщил в соцсети Х.

    "Дружба между Израиль и Казахстан насчитывает десятилетия. Мой отец, Хаим Герцог, был первым президентом Израиля, посетившим Казахстан в 1993 году, вскоре после установления дипломатических отношений между нашими странами. В ходе сегодняшней встречи мы обсудили пути дальнейшего укрепления двустороннего партнерства в ряде сфер, включая технологии, инновации, искусственный интеллект, сельское хозяйство и управление водными ресурсами", - написал он.

    По его словам, стороны также затронули актуальные региональные вопросы и подтвердили приверженность обеспечению стабильности и безопасности.

    "Решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям является важным шагом к укреплению регионального сотрудничества и построению будущего мира, толерантности и процветания для всех народов Ближнего Востока и Азии", - добавил он.

    İsrail və Qazaxıstan ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər

