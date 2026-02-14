İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Rubio: ABŞ və Avropa keçmişdə birgə çoxsaylı səhvlərə yol veriblər

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 12:51
    Rubio: ABŞ və Avropa keçmişdə birgə çoxsaylı səhvlərə yol veriblər
    Marko Rubio

    ABŞ və Avropa keçmişdə birgə çoxsaylı səhvlərə yol veriblər və indi bu faktları etiraf etməyə, irəliləməyə və itirilənləri bərpa etməyə borcludurlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    "Digər ölkələr hərbi güclərini misli görünməmiş sürətlə artırdığı və maraqlarını irəli çəkmək üçün güc tətbiq etməkdən çəkinmədiyi bir vaxtda, biz suverenliyimizi beynəlxalq strukturlara verdik. İqlim kultuna uymağa çalışaraq, biz özümüzə enerji siyasətini təlqin etmişik, bu da xalqlarımızı yoxsullaşdırır. Eyni zamanda rəqiblərimiz neft, kömür, təbii qaz və digər hər şeydən təkcə iqtisadiyyatlarını enerji ilə təmin etmək üçün deyil, həm də bundan bizə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək üçün yararlanırlar. Sərhədsiz dünya qurmaq arzusu ilə biz cəmiyyətlərimizin bütövlüyünü, mədəniyyətimizin davamlılığını və xalqlarımızın gələcəyini təhdid edən misli görünməmiş kütləvi miqrasiya dalğasına qapıları taybatay açdıq. Bu səhvləri biz birgə etmişik. Və indi birgə xalqlarımız qarşısında bu faktları etiraf etməyə və itirilənləri bərpa etmək üçün irəliləməyə borcluyuq", - Rubio deyib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident Donald Trampın dövründə ABŞ gələcəyə baxışa əsaslanaraq yenilənmə və dirçəliş vəzifəsini yenidən öz üzərinə götürəcək.

    "Zərurət yaranarsa bunu təkbaşına etməyə hazır olsaq da, bizim seçimimiz və ümidimiz bunu sizinlə, Avropadakı dostlarımızla birgə etməkdir", - o bildirib.

    ABŞ Marko Rubio Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Avropa
    Марко Рубио: США и Европа вместе совершали множество ошибок в прошлом
    Marco Rubio: US, Europe made many mistakes together in past

    Son xəbərlər

    13:50

    Fon der Lyayen: Avropa daha müstəqil olmalıdır

    Digər ölkələr
    13:50

    Dövlət Agentliyi "Azərişıq"da rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimallarını araşdırır

    Energetika
    13:50

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin görüşləri keçiriləcək

    Fərdi
    13:48

    Azərbaycanda 18 hotelin ulduz kateqoriyası ləğv olunub - EKSKLÜZİV

    Turizm
    13:47

    Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatmasına kömək etmək üçün xüsusi nümayəndə göndərib

    Digər ölkələr
    13:41
    Foto

    Bakıda "Sevgililər günü" - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    13:39

    Luka Modriç A Seriyasının tarixinə düşüb

    Futbol
    13:32

    Van İ: Tayvanı Çindən ayırmaq cəhdləri ABŞ ilə ciddi münaqişəyə səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    13:26

    Biləsuvarda transformatorda baş verən qəza aradan qaldırılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti