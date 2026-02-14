Марко Рубио: США и Европа вместе совершали множество ошибок в прошлом

США и Европа вместе совершали множество ошибок в прошлом, и теперь обязаны признать эти факты, двигаться вперед и восстановить утраченное.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы передавали свой суверенитет международным структурам, тогда как другие страны наращивали военную мощь беспрецедентными темпами и не стеснялись использовать силу для продвижения своих интересов. Стремясь угодить климатическому культу, мы навязали самим себе энергетическую политику, которая обедняет наши народы. В это же время наши конкуренты используют нефть, уголь, природный газ и все остальное - не только для того, чтобы обеспечивать энергией свои экономики, но и чтобы применять это как рычаг давления на нас. И в стремлении построить мир без границ мы распахнули двери для беспрецедентной волны массовой миграции, которая угрожает целостности наших обществ, непрерывности нашей культуры и будущему наших народов. Эти ошибки мы совершили вместе. И теперь вместе мы обязаны перед нашими народами признать эти факты и двигаться вперед, чтобы восстановить утраченное", - сказал Рубио.

По его словам, при президенте Дональде Трампе США "вновь возьмут на себя задачу обновления и возрождения, руководствуясь видением будущего".

"И хотя при необходимости мы готовы сделать это самостоятельно, наше предпочтение и наша надежда - сделать это вместе с вами, нашими друзьями здесь, в Европе", - сказал он.

Рубио также подчеркнул, что страны не должны ставить так называемый "глобальный порядок" выше жизненно важных интересов своих народов.