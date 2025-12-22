Микаил Джаббаров: Сотрудничество Азербайджана и США имеет стратегическое значение

Различные аспекты экономического партнерства Азербайджана и США, сотрудничество в сфере энергетики и бизнеса имеют стратегическое значение.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

Согласно информации, министр провел встречу в формате видеоконференции с помощником государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калебом Орром.

"Мы обсудили энергетические проекты, реализуемые на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, транспортировку газа и возможности диверсификации совместной деятельности в этой сфере", - говорится в сообщении.