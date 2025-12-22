Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 22 декабря, 2025
    • 12:21
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество Азербайджана и США имеет стратегическое значение

    Различные аспекты экономического партнерства Азербайджана и США, сотрудничество в сфере энергетики и бизнеса имеют стратегическое значение.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

    Согласно информации, министр провел встречу в формате видеоконференции с помощником государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калебом Орром.

    "Мы обсудили энергетические проекты, реализуемые на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, транспортировку газа и возможности диверсификации совместной деятельности в этой сфере", - говорится в сообщении.

    Микаил Джаббаров Калеб Орр США
    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı strateji əhəmiyyətə malikdir"
    Azerbaijan, US mull key aspects of economic partnership

