İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:16
    Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

    Xorvatiyanın Prezidenti Zoran Milanoviç azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Doğum gününüz münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm cansağlığı, həm şəxsi həyatınızda, həm də dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.

    Əminəm ki, Xorvatiya və Azərbaycan xüsusi əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində birgə səylərimizlə qarşılıqlı dostluğu və ikitərəfli əlaqələri möhkəmləndirməyə və dərinləşdirməyə davam edəcəkdir.

    Sizə ən xoş arzularımı çatdırır, ölkənizin vətəndaşlarına tərəqqi və firavanlıq diləyirəm.

    Ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Zoran Milanoviç Xorvatiya
    Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

    Son xəbərlər

    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    13:18

    İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıb

    Daxili siyasət
    13:17

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    13:17
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:14

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunub

    Turizm
    13:12

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib

    Daxili siyasət
    13:11

    "İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilib

    İnfrastruktur
    13:10

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti