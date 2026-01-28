İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda ötən il 15 kilometr uzunluğunda mikromobillik zolağı çəkilib

    İnfrastruktur
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:10
    Bakıda ötən il 15 kilometr uzunluğunda mikromobillik zolağı çəkilib

    Təkcə 2025-ci ildə Bakıda 15 küçə və prospektdə, həmçinin 2 ərazidə 15 kilometr uzunluğunda mikromobillik zolağı çəkilib, şəbəkənin uzunluğu 60 km-ə çatdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın 2025-ci il üzrə icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada bildirib.

    "Kəsintisiz mikromobillik zolağının təşkil edilməsi üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir. Mikromobillik infrastrukturu qurulmağa başlayandan bu günə kimi bu nəqliyyat növləri 4 milyon 500 min dəfədən çox sifariş olunub. Bu müddətdə mikromobillik vasitələri ilə 13 milyon kilometr məsafə qət edilib. Avtomobillərlə münaqişəli nöqtələrin aradan qaldırılması üçün təhlükəsizlik sədləri təşkil edilib. İşıqforlarda velosiped bölmələri quraşdırılıb. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Həmçinin paytaxtda skuterlər üçün 700, velosipedlər üçün isə 564 parklanma məntəqəsi təşkil edilib", - deyə o qeyd edib.

    Anar Rzayev mikromobillik zolağı
    В Баку протяженность сети микромобильности достигла 60 км
    15 kilometers of micromobility lanes built in Baku in 2025

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti