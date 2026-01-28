В Баку протяженность сети микромобильности достигла 60 км

В Баку в 2025 году на 15 улицах и проспектах, а также в двух районах проложено 15 километров полос микромобильности, в результате чего общая протяженность сети достигла 60 км.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

По его словам, велосипедные дорожки соединяются поэтапно, создавая непрерывную полосу для микромобильности:

"С момента создания инфраструктуры микромобильности эти транспортные средства были заказаны более 4,5 млн раз, а суммарная протяженность поездок составила 13 млн км. Для минимизации конфликтных точек с автомобильным движением установлены защитные барьеры, а на светофорах - специальные велосипедные секции. Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, в столице создано 700 парковочных пунктов для скутеров и 564 - для велосипедов".