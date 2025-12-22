Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева
- 22 декабря, 2025
- 13:07
Президент Хорватии Зоран Миланович направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов как в личной жизни, так и в деятельности.
Уверен, что Хорватия и Азербайджан совместными усилиями, направленными на развитие представляющего особое значение экономического сотрудничества, продолжат укреплять и углублять взаимную дружбу и двусторонние связи.
Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю гражданам Вашей страны прогресса и процветания.
Прошу принять мое высочайшее почтение".
