    Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 13:07
    Президент Хорватии Зоран Миланович направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов как в личной жизни, так и в деятельности.

    Уверен, что Хорватия и Азербайджан совместными усилиями, направленными на развитие представляющего особое значение экономического сотрудничества, продолжат укреплять и углублять взаимную дружбу и двусторонние связи.

    Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю гражданам Вашей страны прогресса и процветания.

    Прошу принять мое высочайшее почтение".

    Xorvatiya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

