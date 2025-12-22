Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: РФ готовит оружие против спутников Starlink в космосе

    • 22 декабря, 2025
    • 13:49
    СМИ: РФ готовит оружие против спутников Starlink в космосе

    Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие против системы Starlink, которая играет важную роль в обеспечении связи для Украины на поле боя.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на разведслужбы стран НАТО.

    По данным разведки, речь идет о так называемом оружии "зонального действия", которое предусматривает размещение на орбите сотен тысяч мелких высокоплотных снарядов. Они могут одновременно вывести из строя несколько спутников Starlink, однако создают риск масштабного сопутствующего ущерба для других космических систем.

    Аналитики предостерегают, что применение такого оружия может вызвать неконтролируемый хаос в космосе, который будет угрожать не только западным странам, но и самой России и ее союзникам, в частности Китаю. Это может сдержать Москву от реального использования или развертывания системы.

    Россия Украина российско-украинская война спутники Starlink космос

