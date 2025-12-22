СМИ: РФ готовит оружие против спутников Starlink в космосе

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие против системы Starlink, которая играет важную роль в обеспечении связи для Украины на поле боя.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на разведслужбы стран НАТО.

По данным разведки, речь идет о так называемом оружии "зонального действия", которое предусматривает размещение на орбите сотен тысяч мелких высокоплотных снарядов. Они могут одновременно вывести из строя несколько спутников Starlink, однако создают риск масштабного сопутствующего ущерба для других космических систем.

Аналитики предостерегают, что применение такого оружия может вызвать неконтролируемый хаос в космосе, который будет угрожать не только западным странам, но и самой России и ее союзникам, в частности Китаю. Это может сдержать Москву от реального использования или развертывания системы.