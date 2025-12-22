Таиланд и Камбоджа 24 декабря начнут переговоры о перемирии

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Таиланд и Камбоджа 24 декабря начнут переговоры по вопросу установления режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

    Решение было принято сегодня на прошедшей в Куала-Лумпуре встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии.

    По его словам, Таиланд готов обсуждать с Камбоджей возможность установления режима прекращения огня. "Встреча назначена, согласно предложению камбоджийской стороны, на 24 декабря в таиландской провинции Чантхабури", - сказал он.

    Глава таиландского МИД подчеркнул, что на согласование условий режима прекращения огня может уйти "столько времени, сколько необходимо" обеим сторонам.

    "Вы не можете просто объявить о прекращении огня, а потом ожидать, что оно будет соблюдаться. Мы хотим твердых обязательств, подробного плана реализации", - добавил он.

    Tailand və Kamboca atəşkəslə bağlı danışıqlara başlayacaq

