Таиланд и Камбоджа 24 декабря начнут переговоры о перемирии

Таиланд и Камбоджа 24 декабря начнут переговоры по вопросу установления режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

Решение было принято сегодня на прошедшей в Куала-Лумпуре встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии.

По его словам, Таиланд готов обсуждать с Камбоджей возможность установления режима прекращения огня. "Встреча назначена, согласно предложению камбоджийской стороны, на 24 декабря в таиландской провинции Чантхабури", - сказал он.

Глава таиландского МИД подчеркнул, что на согласование условий режима прекращения огня может уйти "столько времени, сколько необходимо" обеим сторонам.

"Вы не можете просто объявить о прекращении огня, а потом ожидать, что оно будет соблюдаться. Мы хотим твердых обязательств, подробного плана реализации", - добавил он.