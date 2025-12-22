Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минтруда: Помощь по распоряжению президента получат 76 тыс. семей

    Социальная защита
    • 22 декабря, 2025
    • 14:05
    Минтруда: Помощь по распоряжению президента получат 76 тыс. семей

    Подписанное сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям охватит 76 тыс. семей.

    Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

    В общей сложности помощь охватит 335,2 тыс. членов семей, получающих адресную социальную помощь, и станет дополнительной поддержкой их материального положения в преддверии праздников.

    Напомним, согласно распоряжению, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом каждой семье, получающей по состоянию на 30 декабря 2025 года адресную соцпомощь, будет выплачено по 200 манатов. На реализацию данной меры из государственного бюджета выделено 15,3 млн манатов.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана распоряжение адресная соцпомощь социальная помощь Министерство труда и социальной защиты населения
    Фото
    Prezidentin birdəfəlik yardımla bağlı Sərəncamı 76 min aztəminatlı ailəni əhatə edəcək

    Последние новости

    14:42

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 га

    Внутренняя политика
    14:12
    Фото

    Дипмиссия посла Колумбии в Азербайджане завершилась

    Внешняя политика
    14:05
    Фото

    Минтруда: Помощь по распоряжению президента получат 76 тыс. семей

    Социальная защита
    14:00
    Фото

    Переселившимся в Вянгли, Кёлатаг, Дашбулаг и Бадара семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:56

    Военно-политическое руководство Турции отправилось в Сирию

    В регионе
    13:52

    Азербайджан существенно увеличил закупку баранины

    Бизнес
    13:49
    Фото

    Баку и Пекин обсудили направления развития туристических связей

    Туризм
    13:49

    СМИ: РФ готовит оружие против спутников Starlink в космосе

    Другие страны
    13:36

    Таиланд и Камбоджа 24 декабря начнут переговоры о перемирии

    Другие страны
    Лента новостей