Минтруда: Помощь по распоряжению президента получат 76 тыс. семей

Подписанное сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям охватит 76 тыс. семей.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В общей сложности помощь охватит 335,2 тыс. членов семей, получающих адресную социальную помощь, и станет дополнительной поддержкой их материального положения в преддверии праздников.

Напомним, согласно распоряжению, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом каждой семье, получающей по состоянию на 30 декабря 2025 года адресную соцпомощь, будет выплачено по 200 манатов. На реализацию данной меры из государственного бюджета выделено 15,3 млн манатов.