ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 га

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 14:42
    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 15 по 21 декабря обнаружены и обезврежены 46 противотанковых, 145 противопехотных мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1 299 га.

    Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.

