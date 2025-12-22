ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 га
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 14:42
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 15 по 21 декабря обнаружены и обезврежены 46 противотанковых, 145 противопехотных мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1 299 га.
Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.
