ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 15 по 21 декабря обнаружены и обезврежены 46 противотанковых, 145 противопехотных мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1 299 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.