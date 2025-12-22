Баку и Пекин обсудили направления развития туристических связей

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    22 декабря, 2025
    Азербайджан и Китай обсудили направления развития туристических связей.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, делегация во главе с председателем агентства Фуадом Нагиевым посетила Китайскую Народную Республику в рамках международной туристической выставки CITM 2025 (China International Travel Mart).

    Отмечается, что на состоявшейся в рамках визита в Пекине встрече между председателем Госагентства по туризму Фуадом Нагиевым и министром культуры и туризма Китая Сунь Ели обсуждались направления развития туристических связей между Азербайджаном и Китаем.

    Стороны отметили, что установление в последнее время благодаря усилиям президента Ильхама Алиева и председателя Си Цзиньпина всеобъемлющих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, наряду с другими сферами, способствовало развитию и туристических связей.

    Отметив динамичное и поступательное развитие туристических отношений между Азербайджаном и Китаем в последние годы, Фуад Нагиев подчеркнул позитивное влияние взаимной отмены визового режима на поток туристов.

    Председатель агентства заявил, что масштабные маркетинговые и рекламные кампании, направленные на продвижение туристического потенциала Азербайджана в Китае, будут продолжены, и добавил, что на новом этапе развития туристических отношений планируется открытие туристического представительства Азербайджанской Республики в КНР.

    Он также предоставил информацию о программе China Ready, направленной на повышение уровня готовности местной туристической индустрии к приему китайских туристов, и отметил, что состоявшийся в Баку в прошлом месяце China Visitors Summit стал одним из важных шагов по углублению сотрудничества между представителями туристической индустрии двух стран.

    Министр Сунь Ели, в свою очередь, отметил укрепление азербайджано-китайских экономических и политических связей в последние годы, положительное влияние этого процесса на туризм, важность продвижения туристических возможностей Азербайджана на рынке КНР для привлечения китайских туристов в страну, а также значение совместных мероприятий в этом направлении и расширения двусторонних отношений между представителями туристической индустрии.

    В состав азербайджанской делегации также вошел посол нашей страны в Китае Буньяд Гусейнов.

    Отметим, что на национальном стенде Азербайджана на выставке CITM 2025 представлены Бюро по туризму Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Туристический центр "Шахдаг" и другие партнеры. В рамках выставки Азербайджан был удостоен награды в номинации "Лучший стенд".

