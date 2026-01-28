Gürcüstanda müxalifət partiyası Baş nazirin debat təşəbbüsünə hazır olduğunu açıqlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:16
    Gürcüstanın müxalifət partiyası "Sol Alyans" Baş nazir İrakli Kobaxidzenin təşəbbüsünə cavab olaraq debatlarda iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, partiya açıqlamasında qeyd edib ki, bütün tərəflərlə dialoqa açıqdırlar və mübahisəsiz hakimiyyətə gəlməyin, yəni güc yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirməyin qəbuledilməz olduğunu vurğulayırlar.

    "Sol Alyans" partiyası həm hökumət, həm də radikal müxalifət ilə debatlara hazırdır. Debatı dinləmədən qərar verən seçici ya rüşvət alır, ya da hipnoz altındadır. Debat olmadan hakimiyyətə gəlmək isə hakimiyyəti zorla ələ keçirmək deməkdir", – partiyanın funksionerləri bildirib.

