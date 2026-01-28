Gürcüstanda müxalifət partiyası Baş nazirin debat təşəbbüsünə hazır olduğunu açıqlayıb
Region
- 28 yanvar, 2026
- 13:16
Gürcüstanın müxalifət partiyası "Sol Alyans" Baş nazir İrakli Kobaxidzenin təşəbbüsünə cavab olaraq debatlarda iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.
"Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, partiya açıqlamasında qeyd edib ki, bütün tərəflərlə dialoqa açıqdırlar və mübahisəsiz hakimiyyətə gəlməyin, yəni güc yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirməyin qəbuledilməz olduğunu vurğulayırlar.
"Sol Alyans" partiyası həm hökumət, həm də radikal müxalifət ilə debatlara hazırdır. Debatı dinləmədən qərar verən seçici ya rüşvət alır, ya da hipnoz altındadır. Debat olmadan hakimiyyətə gəlmək isə hakimiyyəti zorla ələ keçirmək deməkdir", – partiyanın funksionerləri bildirib.
Son xəbərlər
01:10
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5Futbol
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03