Uşaqların sosial şəbəkəyə sərbəst girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub
Milli Məclis
- 28 yanvar, 2026
- 13:06
Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkəyə sərbəst girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri, deputat Hicran Hüseynova komitənin bugünkü iclasında "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkəyə rahat çıxışı narahatlıq doğurur:
"Bu, bir çox ölkələrdə uşaqlara qadağan edilib. Bəzi ölkələrdə uşaqların hansı filmləri izləyib-izləyəməcəyi də tənzimlənib. Ancaq Azərbaycanda bu cür məsələlər tənzimlənməyib. Bununla bağlı dinləmə keçirmək, aidiyyəti qurumları dəvət edərək müzakirə aparmaq olar".
Son xəbərlər
01:10
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5Futbol
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03