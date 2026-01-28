İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Uşaqların sosial şəbəkəyə sərbəst girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:06
    Uşaqların sosial şəbəkəyə sərbəst girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkəyə sərbəst girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri, deputat Hicran Hüseynova komitənin bugünkü iclasında "Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkəyə rahat çıxışı narahatlıq doğurur:

    "Bu, bir çox ölkələrdə uşaqlara qadağan edilib. Bəzi ölkələrdə uşaqların hansı filmləri izləyib-izləyəməcəyi də tənzimlənib. Ancaq Azərbaycanda bu cür məsələlər tənzimlənməyib. Bununla bağlı dinləmə keçirmək, aidiyyəti qurumları dəvət edərək müzakirə aparmaq olar".

    Milli Məclis Hicran Hüseynova uşaqlar
    В Милли Меджлисе предложили провести слушания по ограничению соцсетей для детей

