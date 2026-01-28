В Милли Меджлисе предложили провести слушания по ограничению соцсетей для детей

Депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова призвала провести в Азербайджане парламентские слушания касательно возможного ограничения свободного доступа детей к соцсетям.

Как сообщает Report, с данной инициативой парламентарий выступила на заседании возглавляемого ею комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, где обсуждался новый законопроект "О правах ребенка".

По ее словам, свободный доступ детей к социальным сетям в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность.

"Во многих странах детям запрещен доступ к социальным сетям. В ряде государств также регулируется вопрос того, какие фильмы дети могут смотреть, а какие - нет. В Азербайджане подобные вопросы пока не урегулированы", - отметила Гусейнова.

Она предложила провести отдельные парламентские слушания по данной теме с участием представителей профильных государственных структур.