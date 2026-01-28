Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Милли Меджлисе предложили провести слушания по ограничению соцсетей для детей

    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 13:40
    В Милли Меджлисе предложили провести слушания по ограничению соцсетей для детей

    Депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова призвала провести в Азербайджане парламентские слушания касательно возможного ограничения свободного доступа детей к соцсетям.

    Как сообщает Report, с данной инициативой парламентарий выступила на заседании возглавляемого ею комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, где обсуждался новый законопроект "О правах ребенка".

    По ее словам, свободный доступ детей к социальным сетям в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность.

    "Во многих странах детям запрещен доступ к социальным сетям. В ряде государств также регулируется вопрос того, какие фильмы дети могут смотреть, а какие - нет. В Азербайджане подобные вопросы пока не урегулированы", - отметила Гусейнова.

    Она предложила провести отдельные парламентские слушания по данной теме с участием представителей профильных государственных структур.

    Милли Меджлис Хиджран Гусейнова общественные слушания
    Uşaqların sosial şəbəkəyə sərbəst girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

