В Милли Меджлисе предложили провести слушания по ограничению соцсетей для детей
- 28 января, 2026
- 13:40
Депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова призвала провести в Азербайджане парламентские слушания касательно возможного ограничения свободного доступа детей к соцсетям.
Как сообщает Report, с данной инициативой парламентарий выступила на заседании возглавляемого ею комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, где обсуждался новый законопроект "О правах ребенка".
По ее словам, свободный доступ детей к социальным сетям в Азербайджане вызывает серьезную обеспокоенность.
"Во многих странах детям запрещен доступ к социальным сетям. В ряде государств также регулируется вопрос того, какие фильмы дети могут смотреть, а какие - нет. В Азербайджане подобные вопросы пока не урегулированы", - отметила Гусейнова.
Она предложила провести отдельные парламентские слушания по данной теме с участием представителей профильных государственных структур.