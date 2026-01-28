Filippində 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:33
    Filippinin Mindanao adasında 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) məlumatında deyilir.

    Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Ölənlər və dağıntılar barədə məlumat verilmir.

