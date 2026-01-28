Filippində 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub
Filippinin Mindanao adasında 5,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) məlumatında deyilir.
Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Ölənlər və dağıntılar barədə məlumat verilmir.
