На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны
- 28 января, 2026
- 11:15
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао на Филиппинах.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Очаг залегал на глубине 10 км.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
