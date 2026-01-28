На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао на Филиппинах.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

    Очаг залегал на глубине 10 км.

    О жертвах и разрушениях не сообщается.

