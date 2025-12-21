СМИ: В Ливане два бойца "Хезболлах" погибли при ударе израильского дрона
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 19:49
Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал населенный пункт Ятер на юге Ливана, в результате погибли два члена радикальной организации "Хезболлах".
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.
По его информации, один из убитых бойцов управлял автомобилем, по которому беспилотник выпустил ракету, другой - мотоциклом.
Представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в соцсети X на арабском языке, указал, что целью воздушного рейда была ликвидация членов диверсионного спецподразделения "Радван".
