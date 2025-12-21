Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 19:49
    СМИ: В Ливане два бойца Хезболлах погибли при ударе израильского дрона

    Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал населенный пункт Ятер на юге Ливана, в результате погибли два члена радикальной организации "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

    По его информации, один из убитых бойцов управлял автомобилем, по которому беспилотник выпустил ракету, другой - мотоциклом.

    Представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в соцсети X на арабском языке, указал, что целью воздушного рейда была ликвидация членов диверсионного спецподразделения "Радван".

    "Хезболлах" Израиль боевики Ливан

