    МИД Египта: Второй этап соглашения по Газе может начаться в январе 2026 года

    Другие
    • 21 декабря, 2025
    • 21:14
    МИД Египта: Второй этап соглашения по Газе может начаться в январе 2026 года

    Переход ко второму этапу соглашения по сектору Газа может состояться в январе 2026 года, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Он также выразил надежду на то, что в январе начнется размещение палестинского комитета по управлению сектором Газа и работе над развертыванием международных сил по стабилизации.

    Египет МИД сектор Газа
    Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilər

