В школе азербайджанского языка в Париже прошел новогодний праздник

В Азербайджанской школе имени Хуршидбану Натаван в Париже (Франция), состоялось праздничное мероприятие в честь Нового года.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

В рамках праздничной программы ученики школы продекламировали стихи на родном языке, исполнили азербайджанские народные песни и новогодние мелодии.

На мероприятии присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, которая поздравила учащихся, проявляющих интерес к изучению азербайджанского языка, и высоко оценила их выступления.

Также на празднике присутствовал Дед Мороз, который вручил подарки детям.

Стоит отметить, что в школе преподаются азербайджанский язык, музыка и рисование, и здесь обучаются дети азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающие в Париже и окрестных районах.