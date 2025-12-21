В школе азербайджанского языка в Париже прошел новогодний праздник
21 декабря, 2025
- 20:39
В Азербайджанской школе имени Хуршидбану Натаван в Париже (Франция), состоялось праздничное мероприятие в честь Нового года.
Как сообщает местное бюро Report, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.
В рамках праздничной программы ученики школы продекламировали стихи на родном языке, исполнили азербайджанские народные песни и новогодние мелодии.
На мероприятии присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, которая поздравила учащихся, проявляющих интерес к изучению азербайджанского языка, и высоко оценила их выступления.
Также на празднике присутствовал Дед Мороз, который вручил подарки детям.
Стоит отметить, что в школе преподаются азербайджанский язык, музыка и рисование, и здесь обучаются дети азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающие в Париже и окрестных районах.