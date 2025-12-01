Уиткофф: США считают конструктивными переговоры во Флориде с участием Украины

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    22 декабря, 2025
    Соединенные Штаты считают, что переговоры украинской делегации с представителями Вашингтона и Европы, прошедшие в американском штате Флорида, были продуктивными и конструктивными.

    Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х.

    "За последние три дня украинская делегация провела серию продуктивных и конструктивных переговоров с американскими и европейскими партнерами", - написал он.

    Уиткофф указал, что от американской стороны вместе с ним в переговорах принимал участие зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинская делегация была представлена секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. В переговорах также участвовали помощники по нацбезопасности из европейских стран "для согласования позиций Украины, США и Европы по стратегическому подходу".

    Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США вошли Уиткофф и Кушнер. С украинской стороны участвовали Умеров, Гнатов и Владимир Зеленский.

    Лента новостей